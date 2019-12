Stuttgart (dpa/lsw) - Bürokratische Vorgaben kosten die Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg rund 40 Prozent ihrer Zeit. "Wir haben eine überbordende Bürokratie", bemängelte der Vorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Detlef Piepenburg, am Montag in Stuttgart. "Und jede Minute, die wir hier sparen können, können die Pflegerinnen und Pfleger in ihre Patienten investieren."

Zudem hat der Mangel an guten Pflegern und qualifizierten Ärzten für viele Kliniken ein existenzbedrohendes Ausmaß angenommen. "Aber statt gegen diesen Mangel konsequent vorzugehen, werden im Moment mehr Bürokratie und mehr Kontrolle geschaffen", kritisierte Piepenburg, der auch Landrat in Heilbronn ist.

Die BWKG ist ein Zusammenschluss von Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen.