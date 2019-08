Stuttgart (dpa/lsw) - Gesundheitsminister Manne Lucha will das Rauchen in Gaststätten, Festzelten und Diskotheken im Südwesten generell verbieten. Das kündigte der Grünen-Politiker der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag) an. Der Minister will nach der Sommerpause auf die Koalitionsfraktionen zugehen, um das Landesgesetz zum Nichtraucherschutz zu überarbeiten, wie ein Ministeriumssprecher bestätigte.