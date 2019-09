Artikel per E-Mail versenden

Schwerin (dpa/mv) - Weniger als die Hälfte aller Kinder in Mecklenburg-Vorpommern geht nach Angaben der Krankenkasse KKH regelmäßig zum Zahnarzt. Im vergangenen Jahr seien nur 46 Prozent der KKH-versicherten Kinder bis zu zehn Jahren zur Vorsorge bei einem Zahnarzt gewesen, teilte die Kasse am Montag in Schwerin mit. Auch junge Erwachsene gingen mit 44,8 Prozent der 21- bis 30-Jährigen nur selten zur Kariesvorsorge. Im Vergleich zum Jahr 2012 seien die Zahlen gesunken.

Die Krankenkasse appellierte an die Eltern, die angebotenen Vorsorge-Untersuchungen beim Zahnarzt zu nutzen. Der Grundstein für gesunde Zähne werde bereits im Baby- und Kleinkindalter gelegt. Seit dem 1. Juli gebe es einen erweiterten gesetzlichen Anspruch auf drei zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen für Kinder zwischen dem 6. und 34. Lebensmonat. So soll frühkindliche Karies rascher erkannt und behandelt werden. Kinder zwischen dem 34. Lebensmonat und dem sechsten Geburtstag haben bereits zuvor Anspruch auf drei zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen.