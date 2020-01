Rostock (dpa/mv) - Die Zahl der gemeldeten Influenza-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern steigt langsam an. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Rostock berichtete, wurden in der vergangenen Woche 138 neue Grippe-Erkrankungen registriert. In der Woche davor seien es noch 95 gewesen.

Seit Beginn der Zählungen in dieser Saison im Oktober vergangenen Jahres wurden landesweit 441 Influenza-Infektionen gemeldet. Damit lägen die Meldezahlen etwas unter denen der Saison 2018/2019 mit 555 und nahezu gleichauf zur Saison 2017/18 mit 428.

Ein grippebedingter Todesfall sei bislang nicht gemeldet worden, sagte Lagus-Direktor Heiko Will. Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger sagte, seit rund zwei Wochen könne von einer Grippewelle gesprochen werden. "Allerdings verläuft diese Grippewelle bislang sehr milde."