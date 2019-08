Rostock (dpa/mv) - Die Zahl der Hautkrebspatienten in Deutschland hat sich in den vergangenen 50 Jahren etwa verzehnfacht. Angesichts dieses starken Anstiegs müssen besonders Kinder nach Ansicht des Chefs der Rostocker Universitäts-Hautklinik, Steffen Emmert, wirksam vor starker Sonneneinstrahlung geschützt werden. Jeder Sonnenbrand vor der Pubertät erhöhe das Risiko einer späteren Hautkrebserkrankung erheblich, denn bei Kindern sei die Haut noch dünner und anfälliger.

So sei es sinnvoll, sie zwischen 12 und 15 Uhr nicht draußen in der Sonne spielen zu lassen, sagte Emmert am Mittwoch bei einem Aktionstag der Universitätsklinik. In dieser Zeit sei die Strahlungseinwirkung am höchsten.