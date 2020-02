Darmstadt (dpa/lhe) - Die Krankenkasse DAK hat in einer repräsentativen Studie in Hessen die Daten von rund 90 000 Schülern bis zum Alter von 17 Jahren von der Universität Bielefeld auswerten lassen. So sollte den Fragen nachgegangen werden, wie es um die psychische Gesundheit der Kinder bestellt ist, ob es Unterschiede zwischen Stadt- und Landkindern gibt, wie viele der Kleinen Antidepressiva bekommen oder gar in eine Klinik müssen. Für den Kinder- und Jugendreport 2019 wurden die Daten der Jahre 2016 und 2017 ausgewertet. Heute will die DAK in Darmstadt die Ergebnisse der Studie vorstellen.