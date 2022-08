An der Schwelle zum Tod berichten viele Menschen davon, Licht zu sehen.

Von Joshua Beer

Wer die "Liane der Geister" trinkt, übergibt sich zunächst einmal. Dann beginnt der psychedelische Trip, mehrere Stunden lang. Und am Ende hat man sich selbst gefunden - so geht zumindest die Erzählung. Um Ayahuasca, einen halluzinogenen Sud aus Lianen, ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype entstanden. Dabei nutzen ihn südamerikanische Ureinwohner schon lange, um sich bewusstseinsverändernd zu berauschen.