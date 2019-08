Cottbus (dpa/bb) - Die Brandenburger Landesregierung will die "Modellregion Gesundheit Lausitz" weiter voranbringen. So soll etwa der Ausbau der Medizinerausbildung in der Region Gestalt annehmen. Dazu will das Wissenschaftsministerium bis Ende dieses Jahres unter anderem Leitlinien zum weiteren Umgang des Landes mit der privat geführten Medizinischen Hochschule Brandenburg in Neuruppin vorlegen, wie Ministerin Martina Münch dem Kabinett am Dienstag in Potsdam mitteilte. Bis Ende 2020 solle dann ein Konzept für die "Modellregion Gesundheit Lausitz" stehen.