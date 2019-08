Blaualgen in Stauanlagen in Nordsachsen und Leipzig

Leipzig/Pirna(dpa/sn) - Nach den hohen Sommertemperaturen der vergangenen Wochen sind in einigen Stauanlagen des Kreises Leipzig und Nordsachsens verstärkt Blaualgen beobachtet worden. Wie die Landestalsperrenverwaltung in Pirna am Montag mitteilte, sind vor allem die Talsperren Horstsee und Döllnitzsee (beide Nordsachsen) sowie das Speicherbecken Witznitz (Landkreis Leipzig) betroffen.