Offenbach (dpa/lhe) - Wegen des Coronavirus hat die Hochschule für Gestaltung in Offenbach (HfG) ein Austauschprogramm mit Studierenden aus China vom Sommer- auf das Wintersemester verschoben. Dies sei in Absprache mit deren Hochschulen in ihrer Heimat und den sechs Betroffenen selbst erfolgt, teilte die HfG am Mittwoch mit. "Die Heimathochschulen der Studierenden hatten zum Teil selbst um diese Verschiebung gebeten", heißt es in einer Mitteilung. Für Dienstreisen von Mitarbeitern oder Auslandsaufenthalte von Austauschstudenten würden wegen des Virus Sars-CoV-2 weiterhin die Empfehlungen des Auswärtigen Amtes gelten. Es sei keineswegs so, dass zum Sommersemester chinesische Studenten grundsätzlich nicht aufgenommen würden. Zunächst hatte die "Frankfurter Rundschau" online über den Fall berichtet.

