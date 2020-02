Nordhausen (dpa/th) - In Thüringen gibt es zwei neue Corona-Verdachtsfälle. Beide Patienten seien Studienbewerber aus China, teilte am Samstag das Gesundheitsamt des Landkreises Nordhausen mit. Sie seien mit Erkältungssymptomen vorsorglich ins Südharz-Klinikum eingewiesen, unter Quarantäne gestellt und auf das Coronavirus getestet worden. Die Proben würden nun ins Labor der Berliner Charité gebracht. Bis ein sicheres Ergebnis vorliege, könne es einige Tage dauern, hieß es. In Thüringen hatte es in den Vortagen bereits bei drei Menschen in Erfurt und Apolda einen Verdacht auf das neuartige Virus gegeben, der sich allerdings nicht bestätigte.

Die beiden Chinesen seien erst vor wenigen Tagen nach Deutschland gekommen, informierte das Landratsamt. Sie stammten allerdings nicht aus der Region Wuhan, wo sich die Lungenkrankheit besonders stark ausgebreitet hat. Sie hätten an einem Auswahltest am Nordhäuser Studienkolleg teilnehmen wollen. Zum Alter machte die Behörde keine Angabe. "Wir waren auf diese Situation vorbereitet, denn uns war bekannt, dass auch junge Menschen aus China an den Auswahltests am Studienkolleg teilnehmen", betonte Landrat Matthias Jendricke (SPD).

Erst am Freitag hatten die Behörden zu den drei vorangegangenen Coronavirus-Verdachtsfällen Entwarnung gegeben. Die beiden Betroffenen in Erfurt konnten das Helios-Klinikum nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder verlassen. Auch im Krankenhaus Apolda (Kreis Weimarer Land) erwies sich der Verdacht auf eine solche Infektion als unbegründet, wie Landratsamt und Krankenhaus der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.

Wegen der rasanten Ausbreitung der Lungenkrankheit rät das Auswärtige Amt inzwischen von Reisen nach China ab. "Verschieben Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Reisen nach China", heißt es in neuen Reisehinweisen. Vor einem Besuch in der schwer betroffenen Provinz Hubei wird ausdrücklich gewarnt.

Das neuartige Coronavirus 2019-nCoV kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bislang mehr als 200 Menschen gestorben sind - überwiegend ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Nach derzeitiger Einschätzung von Experten verläuft die neuartige Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, womöglich sogar ohne Symptome.