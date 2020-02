Nordhausen (dpa/th) - Die Untersuchungsergebnisse von zwei Verdachtsfällen des neuartigen Coronavirus in Nordhausen werden frühestens am Montagabend erwartet. Das sagte die Pressesprecherin des Landratsamts Nordhausen, Jessica Piper, am Montag. Die Erkenntnisse der Fachleute der Berliner Charité, wo die Proben hingeschickt worden sind, sollten dann umgehend mitgeteilt werden.

Am Wochenende teilte das Landratsamt mit, dass zwei chinesische Studienbewerber mit Erkältungssymptomen vorsorglich ins Südharz-Klinikum eingewiesen und unter Quarantäne gestellt worden sind. Die Chinesen waren den Angaben nach erst vor wenigen Tagen nach Deutschland gekommen. Sie hätten an einem Auswahltest am Nordhäuser Studienkolleg teilnehmen wollen. Dort werden ausländische Interessenten auf ein Studium in Deutschland vorbereitet.

In Thüringen hatte es in den Vortagen bei drei Menschen in Erfurt und Apolda einen Verdacht auf die Lungenkrankheit gegeben, der sich aber nicht bestätigte.