Naumburg (dpa) - Nach der Übernahme des insolventen Burgenlandklinikums im Süden Sachsen-Anhalts haben sich Spitzenvertreter des neuen Eigentümers bei den Beschäftigten vorgestellt. Am späten Vormittag war die Delegation der gemeinnützigen SRH-Gruppe um Vorstandschef Christof Hettich am kleineren Klinikstandort in Zeitz zu Gast. Für den frühen Nachmittag war eine weitere Mitarbeiterversammlung in Naumburg geplant. Zu den Gesprächen wurden Hunderte Beschäftigte erwartet. Die SRH-Führung war angereist, um die Zukunftspläne für das Klinikum vorzustellen. Am Nachmittag wollen sie diese auch der Öffentlichkeit präsentieren.

Das bisher kommunale Burgenlandklinikum mit mehr als 1200 Beschäftigten hatte im September wegen finanzieller Schwierigkeiten Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Seitdem soll ein Sanierungskonzept dabei helfen, den Betrieb wirtschaftlicher aufzustellen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich SRH im Bieterrennen gegen den Ameos-Konzern durchgesetzt hat. Die neuen Eigentümer sagten bereits zu, beide Standorte erhalten und nicht an den Stellen für medizinisches Personal sparen zu wollen.