Naumburg (dpa/sa) - Nach der Übernahme des insolventen Burgenlandklinikums im Süden Sachsen-Anhalts sollen beim medizinischen Personal keine Jobs wegfallen. Das kündigte der neue Eigentümer, die frei-gemeinnützige SRH-Gruppe, am Donnerstag in Heidelberg an. "Die Stellen im Ärztlichen Dienst und in der Pflege bleiben erhalten und werden mittelfristig sogar ausgebaut", sagte der SRH-Vorstandsvorsitzende Christof Hettich laut Mitteilung.

Allerdings seien unabhängig davon personelle Veränderungen erforderlich. Der neue Eigentümer sicherte zudem zu, beide Standorte in Naumburg und Zeitz zu erhalten. Details zum Fortbestand der einzelnen Abteilungen und Stationen nannte er noch nicht.

Das Burgenlandklinikum hatte im September Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Seither wird mit einem Sanierungsplan versucht, den Betrieb wirtschaftlicher aufzustellen. Im Bieterverfahren sprachen sich die Gläubiger und die Klinikleitung zuletzt einstimmig für SRH aus. Die letzten Vertragsverhandlungen zogen sich bis in die Nacht zum Donnerstag hin.