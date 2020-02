Erfurt (dpa/th) – DAK-Versicherte in Thüringen sind im vergangenen Jahr überdurchschnittlich oft krankgeschrieben gewesen. Mit 5,3 Prozent lag der Krankenstand über dem bundesweiten Durchschnitt von 4,2 Prozent, wie die Krankenkasse am Donnerstag mitteilte. Im Schnitt dauerte eine Krankschreibung 13 Tage. Am häufigsten sorgten Rückenleiden, psychische Probleme und Atemwegserkrankungen für krankheitsbedingte Arbeitsausfälle. Für die Analyse wurden Daten von rund 52 000 erwerbstätigen DAK-Versicherten ausgewertet. In Thüringen sind nach amtlicher Statistik rund 860 000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die DAK hat in Thüringen 130 000 Versicherte.

