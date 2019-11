Mainz (dpa/lrs) - Dank einer Teileinigung zwischen der Mainzer Universitätsmedizin und der Gewerkschaft Verdi ist der drohende Streik am größten Klinikum in Rheinland-Pfalz vorerst abgewendet. Es wurden Soll-Zahlen für die personelle Besetzung einzelner Stationen vereinbart, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Festgelegt wurde auch, dass Beschäftigten bei Unterschreitung der Soll-Zahlen ein Belastungsausgleich gewährt werden soll. Wie der genau ausschaut, ist noch nicht klar. Verdi-Verhandlungsführer Frank Hutmacher sagte, für die Gewerkschaft komme hier eigentlich nur ein Freizeitausgleich infrage. Darüber soll nun am 3. Dezember weiterverhandelt werden.