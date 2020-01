Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz will sich im Bundesrat dafür einsetzen, die Ursachen von Lieferengpässen bei Medikamenten zu beheben. Gemeinsam mit Hessen sei ein Entschließungsantrag im Bundesrat geplant, voraussichtlich in der Sitzung am 14. Februar, berichtete Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in Mainz. Dieser sehe vor, dass die zuständige Arbeitsgruppe beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Ursachen analysiere und Empfehlungen zur Problemlösung erarbeiten solle.

"Damit soll die bewährte Vorgehensweise einer Task Force der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA bei Lieferengpässen übernommen werden und eine Übertragbarkeit auf die Situation in Deutschland geprüft werden", sagte die Gesundheitsministerin. "Wir wollen noch weitere Länder für diese Bundesratsinitiative gewinnen, um die Länderposition angemessen zu stärken." Die Landesärztekammer unterstützt die Initiative.

Die Vorschläge der Länder hätten beim Bundesgesundheitsminister noch nicht "die gebotene Akzeptanz" erfahren, kritisierte die Ministerin. Die aktuellen Beratungen zu einem Gesetzentwurf für einen fairen Kassenwettbewerb (GKV-FKG) im Bundestag reichten beim Thema Liefereinschränkungen bei Arzneimitteln auch nicht aus.

"Es ist richtig, auch den Bund wegen der Lieferengpässe bei Arzneimitteln in die Pflicht zu nehmen, damit er tätig wird", sagte der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, der Deutschen Presse-Agentur.

Lieferengpässe bei Arzneimitteln kommen nach seiner Einschätzung immer häufiger vor. "Wichtige Arzneien wie Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Magensäureblocker, Impfstoffe oder Antidepressiva sind oft nicht verfügbar." Er forderte daher mehr Transparenz der Hersteller, veränderte Rabattverträge der Krankenkassen und Anreize für die Produktion wichtiger Wirkstoffe in Europa.

Die Rückverlagerung der Arzneimittelproduktion in die Europäische Union habe klare Vorteile: andere Produktionsstandards, bessere Produktionskontrollen und Qualität, kürzere Lieferwege und schnellere Rückkopplungen mit den Apotheken vor Ort. Höhere Lagerkapazitäten für versorgungsrelevante Arzneimittel könnten zudem kurzfristige Lieferengpässe auffangen.

Um Lieferengpässe zu vermeiden, fordern Landesärzte- und Landesapothekerkammer einen Sicherstellungsauftrag für die Medikamentenversorgung. "Außerdem müssen die Hersteller verpflichtet werden, drohende Versorgungsengpässe rechtzeitig zu melden", sagte Matheis.

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim begrüßte die Bundesratsinitiative ebenfalls. "Im Interesse der Patienten können Politik, Krankenkassen und Hersteller vieles tun, um die Versorgungssicherheit mit Medikamenten zu erhöhen", sagte die Landesleiterin Deutschland Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus.