Mainz (dpa/lrs) - Für Menschen ohne Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz soll es von Herbst an eine landesweite Beratungsstelle in Mainz geben. Dies sei "ein weiterer Schritt zur besseren medizinischen Versorgung der Betroffenen und ein Beitrag zur Armutsbekämpfung", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Ziel sei es, möglichst viele Betroffene wieder in das System der Krankenversicherung einzugliedern.