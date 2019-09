Artikel per E-Mail versenden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im ersten Halbjahr 2019 sind viele Hessen etwas seltener krank zu Hause geblieben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Eine Analyse der Daten von Versicherten zeige einen Rückgang bei den Krankmeldungen auf 4,2 Prozent, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Dienstag mit. Damit seien an jedem Tag von Januar bis Juni 42 von 1000 Arbeitnehmern krankgeschrieben gewesen. 2018 waren es 44 von 1000 Beschäftigten. Jeder fünfte Fehltag war auf Beschwerden des Muskel-Skeletts wie etwa Rückenschmerzen zurückzuführen - der Hauptausfallgrund in Hessen. Darauf folgten Atemwegserkrankungen und psychische Leiden.

Für die Analyse zog die DAK-Gesundheit alle Krankmeldungen ihrer Versicherten heran, die durchschnittlich fast acht Tage arbeitsunfähig waren. Menschen mit Erkältungen oder einer Bronchitis fielen im Schnitt 6,7 Tage aus. Bei psychischen Erkrankungen wie einer Depression waren die Betroffenen im Schnitt 33,3 Tage krankgeschrieben. Zwei von drei Hessen legten ihrem Arbeitgeber in den ersten sechs Monaten des Jahres gar keinen Krankenschein vor.

Die Krankenkasse DAK-Gesundheit versichert nach eigenen Angaben knapp 750 000 Menschen in Hessen. Für die Analyse wurden demnach Daten von rund 260 000 erwerbstätigen Mitgliedern ausgewertet.