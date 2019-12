Mainz (dpa/lrs) - Angesichts von Fachkräftemangel und immer mehr pflegebedürftigen Menschen übernehmen in Rheinland-Pfalz häufig Menschen aus dem privaten Umfeld die Pflege. Wie pflegende Menschen mit der psychischen und physischen Belastung umgehen können, war Thema auf einem am Dienstag in Mainz von der Techniker Krankenkasse (TK) Rheinland-Pfalz veranstalteten Pflegeforum. Unter anderem bei Workshops sollten Beteiligte demnach Strategien mit an die Hand bekommen, wie sie ihre eigene Gesundheit im Pflegealltag stärken könnten.

An der Organisation des Forums beteiligte sich unter anderem auch das rheinland-pfälzische Sozialministerium. Staatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) bezeichnete Angebote wie die Workshops als "wirksame, niedrigschwellige und kurzfristige Hilfestellungen". Einer Umfrage der TK aus dem vergangenen Jahr zufolge sagte jeder vierte Befragte in Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre einen nahe stehenden Menschen außerhalb des eigenen Haushalts gepflegt habe. Im eigenen Haushalt taten dies laut Umfrage 16 Prozent der Befragten, wie die TK mitteilte.