Mainz (dpa/lrs) - Gespanntes Warten an der Mainzer Unimedizin: Auch am Vorabend des geplanten Streiks an der Klinik war noch unklar, ob es tatsächlich zu einer größeren Arbeitsniederlegung vor allem vieler Pflegekräfte an der größten Klinik in Rheinland-Pfalz kommen wird. Es werde nach wie vor über Soll-Größen für die personelle Besetzung von Stationen verhandelt, sagte der für Pflege zuständige Verdi-Vertreter Michael Quetting am Mittwochabend. Kurz danach lud die Unimedizin für Donnerstagmorgen (8.00 Uhr) zu einer Pressekonferenz ein, mit Klinik- und Gewerkschaftsvertretern.

Beide Seiten hätten sich in zentralen Punkten angenähert, hieß es in der Ankündigung. Ob der Streik damit abgewendet ist, war zunächst nicht klar. Die Soll-Größen für Stationen sollen zentraler Bestandteil eines sogenannten Tarifvertrages Entlastung werden, über den die Gewerkschaft schon seit längerem mit der Klinik spricht - bislang ohne Einigung. Verdi wollte ursprünglich am Donnerstagmorgen nach 5.00 Uhr entscheiden, ob gestreikt wird oder nicht.

Sollte es zu einem Warnstreik kommen, rechnet Quetting mit 500 bis 1000 Teilnehmern. Aufgerufen seien grundsätzlich alle Beschäftigten der Unimedizin, getragen werde die Aktion aber vor allem von Pflegefachkräften. Die Unimedizin teilte mit, auch bei einem Streik würden die Patienten "sehr gut und so professionell wie immer" versorgt. Vorsorglich seien einige Patienten informiert worden, dass deren Behandlung verschoben werden könne.

Die Klinik betonte, im Sommer dieses Jahres sei der höchste Tarifabschluss der Region im Bereich Pflege abgeschlossen worden - und das trotz angespannter Finanzlage. Verdi verlange bei einer Unterschreitung der Soll-Zahlen einen Ausgleich für die Belastung der anwesenden Beschäftigten in Form von Freizeit. "In der Umsetzung würde dieser Freizeitausgleich für eine Pflegekraft eine Mehrbelastung für eine weitere Pflegekraft bedeuten, die dann wiederum Entlastung anmelden würde", teilte die Unimedizin mit. "In der Folge wären auch Betten- oder Stationsschließungen nicht auszuschließen."

Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz unterstützt einen möglichen Streik ausdrücklich. Die Sorgen und Ängste der Berufsgruppe würden oft auch vor Ort nicht ernst genommen, sagte Kammerpräsident Markus Mai. Demonstrationen seien die logische Konsequenz.

Am Dienstag hatten rund 30 Pflegekräfte der Unimedizin im Gesundheitsausschuss des Landtages eine Petition an Staatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) übergeben, mit fast 1300 Fotos nicht-ärztlicher Beschäftigter des Krankenhauses. Gefordert wurde, dass die Landesregierung mehr Druck auf die Unimedizin ausübt. Pfleger schilderten dem Ausschuss beklemmende Szenen, etwa dass der Tod einer Patientin erst Stunden später bemerkt worden sei.

Die oppositionelle CDU-Fraktion kündigte an, die Situation an der Unimedizin noch einmal in einer gemeinsamen Sondersitzung des Gesundheits- und Wissenschaftsausschusses aufgreifen zu wollen. Wann das sein wird, stand noch nicht fest. Der Pflegebeauftragte der CDU-Fraktion, Michael Wäschenbach, sagte, die Schilderungen der Pflegekräfte seien erschütternd gewesen. "Offensichtlich sind die Grenzen der Belastbarkeit der Mitarbeiter längst überschritten."