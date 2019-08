Mainz (dpa/lrs) - Das rheinland-pfälzische Kabinett hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung beschlossen. Damit soll trotz Medizinermangels die hausärztliche Versorgung in den ländlichen Regionen sowie der Nachwuchs im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sichergestellt werden. Vom Wintersemester 2020/2021 an sollen bis zu zehn Prozent der Medizin-Studienplätze pro Semester über eine Vorabquote vergeben werden. "Bei zurzeit 215 Medizinstudiumbeginnern bedeutet dies, dass insgesamt bis zu 21 Studierende pro Semester über die Landartzt- und ÖGD-Quote ein Medizinstudium beginnen können", teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit.