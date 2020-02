Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt leben Experten-Schätzungen zufolge derzeit rund 67 300 Menschen, bei denen in den zurückliegenden zehn Jahren Krebs diagnostiziert worden ist. Das entspreche etwa 3,1 Prozent der Bevölkerung, teilte das Gemeinsame Krebsregister am Montag in Berlin vor dem Weltkrebstag (4. Februar) mit. Aufgrund des demografischen Wandels sei ein weiterer Anstieg zu erwarten.

Bei etwa 14 100 Frauen und Männern werde in diesem Jahr voraussichtlich Krebs festgestellt. Im Osten Deutschlands sei bei Frauen Brustkrebs mit 30 Prozent und bei Männern Prostatakrebs mit 24 Prozent die häufigste Krebsdiagnose. Bei Frauen folgten mit Blick auf die Häufigkeit Darm- und Lungenkrebs mit 11 und 8 Prozent. Bei den Männern seien es Lungenkrebs mit 13 und Darmkrebs mit 12 Prozent.