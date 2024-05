Frauen werden in der medizinischen Versorgung diskriminiert, heißt es oft. Aber viele Krankheiten treffen Männer härter. Zeit, auch ihre Probleme ernst zu nehmen.

Kommentar von Berit Uhlmann

War dies in all den Diskussionen zur Pandemie je ein großes Thema? Dass nämlich Männer deutlich häufiger als Frauen schwer an Covid-19 erkrankten und starben? Tatsächlich raubte das Coronavirus Männern im Jahr 2021 weltweit etwa 45 Prozent mehr Lebenszeit als Frauen, wie diese Woche eine Auswertung im Fachblatt Lancet Public Health zeigte. Und Covid ist nicht das einzige Leiden, das Männer härter trifft. Die Studienautoren hatten die 20 relevantesten Erkrankungen der Welt ausgewertet. Für diese gilt: Sie kosten Männer mehr Lebensjahre als Frauen.