Lennestadt (dpa/lnw) - Wegen Magen-Darm-Problemen mussten 13 Kinder und Jugendliche sowie 3 Betreuer einer Ferienfreizeit in Lennestadt im Sauerland ambulant behandelt werden. Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht zu Montag mit zahlreichen Kräften vor Ort, wie die Polizei in Olpe mitteilte. Der WDR hatte zuvor berichtet. Die katholische Gruppe aus Wadersloh im Münsterland umfasste 50 Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 13 Jahren sowie 16 Betreuer und war in der Schützenhalle im Ortsteil Kirchveischede untergebracht.