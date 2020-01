Leipzig (dpa/sn) - Zwischen der Versorgung im betreuten Wohnen und in Pflegeheimen gibt es laut der Barmer deutliche Qualitätsunterschiede. Zu diesem Ergebnis kommt die Krankenkasse in ihrem aktuellen Pflegereport, der am Mittwoch in Leipzig vorgestellt wurde. Demnach hatten Patienten, die in einer Einrichtung des betreuten Wohnens untergebracht waren, mehr als 60 Prozent häufiger Probleme durch Wundliegen. Zudem hatten die Patienten seltener Kontakte mit ihrem Hausarzt und kamen öfter zur Behandlung in Krankenhäuser. Problematisch sei, dass es für betreutes Wohnen keine ausreichende Qualitätskontrolle gebe, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. In dem Report geht es um bundesweite Zahlen, die laut Barmer auch für Sachsen gelten.