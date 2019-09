Kremmen (dpa/bb) - Für Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) ist der Erhalt aller Krankenhausstandorte die vordringlichste Aufgabe für eine bedarfsgerechte Versorgung der Patienten. "Wohnortnah, erreichbar, bedarfsgerecht und in hoher Qualität - so stelle ich mir das gesundheitliche Angebot für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vor", sagte sie am Donnerstag in Kremmen (Oberhavel) bei der Jahrestagung des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD).

Für eine flächendeckende Versorgung in Brandenburg sei die Ausrichtung aller Standorte auf ambulant-stationäre Gesundheitszentren wichtig. Neben der Frage, wie die Zukunft der flächendeckenden Versorgung in Berlin und Brandenburg aussieht, ging es bei der Veranstaltung unter anderem darum, wie Abläufe in der Orthopädie optimiert und ein rechts- und datenschutzsicherer Messenger im Krankenhaus eingesetzt werden kann.