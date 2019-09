Köln (dpa) - Die Kölner Apotheke, aus der das Glukosegemisch stammte, nach dessen Einnahme eine junge Frau und ihr neugeborenes Kind starben, hat am Dienstag normal ihre Türen geöffnet. Eigenproduzierte Medikamente darf die Apotheke jedoch vorerst nicht mehr vertreiben - das hatte die Stadt Köln untersagt.

Die Behörden hatten nach Bekanntwerden des Falls am Montag ausdrücklich davor gewarnt, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich zusammengestellt wurden. Patienten, die glukosehaltige Präparate dieser Apotheke besitzen, sollten sie nicht einnehmen und umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben.

Wie die Behörden am Montagabend weiter mitgeteilt hatten, waren vergangene Woche eine 28-Jährige und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind gestorben, nachdem die Frau das in der Apotheke hergestellte Glukosegemisch eingenommen hatte. Ein Arzt hatte den Fall am vergangenen Donnerstag gemeldet. Eine Mordkommission ist eingesetzt.

Die Polizei hat für den späten Dienstagvormittag (11.30 Uhr) eine Pressekonferenz angekündigt, um über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu berichten.