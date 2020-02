Köln (dpa/lnw) - Der frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach hat keine Angst vor dem Corona-Virus. "So besorgniserregend das auch ist, sollte man mehr Vertrauen in internationale und nationale Institutionen haben", sagte der 67-jährige CDU-Mann in Köln. Zudem solle man nicht "aus Angst das Leben ändern", ermahnte Bosbach: "Sorge ja, Angst nein".

In Bayern wurden am Montag zwei weitere Infektionen bestätigt. Damit stieg die Zahl der Infizierten in dem Bundesland auf zehn und bundesweit auf zwölf Menschen. Allen ging es am Montag den Angaben zufolge soweit gut. Einige von ihnen hätten grippeähnliche Symptome gehabt, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit.