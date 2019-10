Hannover (dpa/lni) - Nach ersten registrierten Influenza-Fällen in Niedersachsen hat Gesundheitsministerin Carola Reimann für Impfungen geworben. "Wir sind im Oktober. Das ist die beste Zeit, um die Grippeschutzimpfung anzugehen", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag und ließ sich selbst immunisieren. Grippewellen sind nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in der Regel erst im Dezember oder - wie in den vergangenen Jahren - im Januar zu erwarten. Nach der Impfung dauert es rund 14 Tage, bis sich der Schutz vollständig aufbaut.

Seit dem Start der Saison Anfang Oktober sind dem Landesgesundheitsamt vier Fälle der echten Grippe, der sogenannten Influenza, bekanntgeworden. Aktuell seien Erkältungskrankheiten auf andere Viren zurückzuführen.

In der vergangenen Grippesaison wurden der Behörde 74 durch Laboruntersuchungen bestätigte Influenza-Todesfälle übermittelt.