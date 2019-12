Hannover (dpa/lni) - Die von Gesundheitsministerin Carola Reimann geforderte Landarztquote für Niedersachsen stößt bei der Ärztekammer auf Ablehnung. "Wenn ich eine Quote für Allgemeinmedizin schaffe, befördere ich einen Mangel bei anderen Disziplinen, die heute schon wenig von Studierenden gewählt werden", sagte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, am Freitag. "Dann muss ich erklären, warum zum Beispiel Beatmungspatienten verlegt und Intensivstationen geschlossen werden müssen, weil keine Intensivmediziner und Notärzte mehr nachkommen."

Die SPD-Politikerin Reimann wirbt für eine Landarztquote möglichst schon zum Wintersemester 2020. Das Land könne bis zu zehn Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Studium und Weiterbildung in unterversorgten Regionen im ländlichen Raum zu arbeiten. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben eine solche Quote laut Ministerium bereits eingeführt.