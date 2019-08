Hamburg (dpa/lno) - Hamburger Haushalte können an einer kostenlosen Radon-Messung teilnehmen. Dazu hat die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Freitag aufgerufen. Die Langzeitmessung des natürlich vorkommenden radioaktiven Edelgases findet im Rahmen einer Studie des Bundesamts für Strahlenschutz statt, wie die Behörde mitteilte. Ein Jahr lang wird demnach untersucht, wie viel Radon durchschnittlich in deutschen Wohnungen vorkommt. Zur Teilnahme an der Studie bekommen die Haushalte zwei kleine Messgeräte per Post zugeschickt, die dann in den Wohnräumen aufgestellt werden.

Radon kann den Angaben nach aus dem Erdreich ins Haus gelangen und sich dort in der Raumluft anreichern. Werde Radon über längere Zeit in erhöhter Konzentration eingeatmet, könne das für die Bewohner das Risiko erhöhen, an Lungenkrebs zu erkranken, hieß es. Wie viel Radon im Boden, in der Luft und in Innenräumen vorkomme, sei in Deutschland regional unterschiedlich. In Norddeutschland seien die Radon-Konzentrationen meist niedrig.