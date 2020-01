Halle (dpa/sa) - Verbraucherschützer haben an die Sachsen-Anhalter appelliert, ihre Kleinkinder frühzeitig gegen Masern zu impfen. Nur knapp drei Viertel der derzeitigen Erstklässler sei bereits im Alter von zwei Jahren ausreichend gegen das Virus geimpft gewesen, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz am Mittwoch in Halle mit.

Empfohlen sei, Kinder erstmals mit elf bis 14 Monaten zu impfen. Die zweite Dosis sollte im 2. Lebensjahr folgen. Erst mit zwei Impfungen bestehe ein ausreichender Schutz. "Viele Kinder wurden also zu spät geimpft und waren in der Kita-Zeit der Gefahr ausgesetzt, an Masern zu erkranken", hieß es.

Bundesweit tritt demnächst eine Impfpflicht in Kraft. Sowohl Personal in Betreuungseinrichtungen als auch die betreuten Kinder müssen dann nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Wer zum Stichtag 1. März bereits in einer Kita betreut wird oder arbeitet, hat bis Mitte 2021 Zeit für diesen Nachweis, heißt es im beschlossenen Gesetz.

Das Landesamt verwies darauf, dass Masern sehr ansteckend sind und sowohl bei Kindern unter fünf Jahren als auch bei Erwachsenen schwere gesundheitliche Folgen haben können. In Sachsen-Anhalt wurden voriges Jahr sechs Fälle gemeldet: Drei betrafen ungeimpfte Kinder im Alter von unter einem Jahr, einem sowie sieben Jahren. Bei den restlichen Fällen waren Erwachsene zwischen 25 und 52 Jahren betroffen.

Bei Schulkindern im Land hat sich der Impfschutz weiter verbessert: In 2018 waren laut Behörde 94,4 Prozent ausreichend geschützt. Im Vorjahr lag der Anteil bei 94,1 Prozent. Experten wollen eine Quote von 95 Prozent erreichen. Ziel ist es, die Masern auszurotten.