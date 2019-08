Halle (dpa/sa) - Die Gesundheitsausgaben in Sachsen-Anhalt sind den jüngsten vorliegenden Zahlen zufolge im Jahr 2017 um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Pro Einwohner seien rund 4700 Euro ausgegeben worden, etwa 200 Euro mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Mittwoch in Halle mit. Den höchsten Zuwachs habe es mit 21,7 Prozent bei den Ausgaben für die soziale Pflegeversicherung gegeben. Den größten Anteil an den Gesundheitsausgaben hatten den Angaben zufolge weiter die Gesetzlichen Krankenkassen zu verzeichnen.