Germersheim/Mainz (dpa/lrs) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass die Zahl der nachgewiesenen Infektionen durch das neue Coronavirus weiter steigen wird. "Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. In China nicht, was die Infektionszahlen und die Entwicklung angeht, und damit auch für die Welt und für Deutschland nicht", sagte Spahn am Mittwoch vor der Quarantäne-Station im pfälzischen Germersheim.

Er wünsche sich nichts mehr, als dass es keine weiteren Infektionen gebe, dies sei aber derzeit nicht auszuschließen. Deutschland sei gut vorbereitet und könne mit der "dynamischen Lage" gut umgehen. "Den zwölf Infizierten in Deutschland wünschen wir schnelle, vollständige Genesung."

In der Bundeswehrkaserne in Germersheim sind rund 120 Menschen untergebracht, die am Samstag an Bord einer Sondermaschine in Frankfurt gelandet waren. Bei zwei der Rückkehrer aus China wurde das Virus bereits nachgewiesen, worauf diese in die Uniklinik Frankfurt gebracht wurden. Außerdem gibt es zehn registrierte Infizierte in Bayern, die in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto stehen.

Nach Darstellung des Gesundheitsministeriums in Mainz geht es den China-Rückkehrern in Germersheim gut. "Alle Beteiligten sind nach wie vor mit großem Engagement dabei, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und auch auf die Fragen, die während dieser Zeit entstehen, einzugehen", teilte das Ministerium mit. Die Rückkehrer waren erneut auf das Coronavirus getestet worden - mit den Ergebnissen rechnete das Ministerium an diesem Donnerstag (6. Februar).

Spahn bedankte sich bei den Hilfskräften in Germersheim, vor allem bei der Bundeswehr und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). "Wir können allen dankbar sein, die das vor Ort möglich gemacht haben." In den nächsten Tagen solle es ein Treffen der EU-Gesundheitsminister geben.

Zur Frage möglicher Einreisebeschränkungen sagte Spahn: "Die Frage der Einreisebestimmungen ist nicht zuletzt auch nach der Entscheidung der USA, die Einreise zu beschränken, in der Debatte offenkundig ein Thema geworden - und auch eins in Europa." Deswegen sei ihm die europäische Abstimmung wichtig. "Natürlich denken wir darüber nach, was jetzt notwendig ist, aber auch, was notwendig werden kann, wenn sich die Lage weiter entwickelt", betonte der Minister.