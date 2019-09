Impfquote in Hessen ist hoch: Krankenkasse stellt Studie vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Impfungen in Hessen ist im bundesweiten Vergleich auf einem hohen Niveau. Mehr als 80 Prozent verfügten über die 13 Grundimmunisierungen, wie der Arzneimittelreport der Barmer-Krankenkasse zeigt. Die Studie stellt die Krankenkasse heute in ihrer Landesvertretung in Frankfurt vor.

Gegen Mumps, Röteln und Masern sind demnach bis zum sechsten Lebensjahr 90 Prozent der Hessen geimpft. Doch obwohl sich viele im Bundesland um den Impfschutz kümmerten, sei die ermittelte Quote noch nicht hoch genug: "Erklärtes Ziel ist eine Impfschutzquote von 95 Prozent", sagte eine Barmer-Sprecherin.

Der Report zeige die Impfquoten im Bundes- und Ländervergleich. Der Schwerpunkt liege auf den Risikogruppen der Schwangeren, Säuglinge, Kinder und Jugendlichen. Der Bericht kläre über die Impfquoten auf und zeige auch, wo die meisten ungeimpften Kinder lebten.