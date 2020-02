Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ob Hausärzte, Apotheker, Kliniken oder Gesundheitsämter: Das Thema Coronavirus beschäftigt die Menschen in Hessen. Atemschutzmasken sind komplett ausverkauft, sagte Holger Seyfarth, Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbands, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Nachfrage ist enorm hoch. Aber unsere Lieferanten haben nichts mehr am Lager. Ich schätze, wir haben in einer Woche so viele Masken verkauft wie sonst in einem Jahr."

In den hessischen Hausarztpraxen ist die Lage entspannt, wie Armin Beck berichtete, Vorsitzender des Hausärzteverbands Hessen. "Grippe ist mit Abstand das größere Problem." Dass reihenweise Menschen kämen, die vermuten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, obwohl sie gar nicht in China waren, sei nicht der Fall.

"Die Sorge kann man verstehen, aber sie ist unbegründet", sagte Antoni Walczok, Infektiologe im Frankfurter Gesundheitsamt, bereits am Mittwoch. Gefahr bestehe nur für Menschen, die in den vergangenen zwei Wochen in Wuhan gewesen seien, "es ist nicht komplett Asien". Wer zum Beispiel nur in Singapur umgestiegen sei, müsse sich keine Sorgen machen.