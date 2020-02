Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die beiden mit dem neuenartigen Coronavirus infizierten Patienten an der Frankfurter Uniklinik müssen weiter im Krankenhaus bleiben. Es gehe ihnen gut, sagte ein Kliniksprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa), ein Termin für ihre Entlassung stehe aber noch nicht fest.

Die beiden Patienten waren am 2. Februar eingeliefert worden. Sie waren am Tag zuvor zusammen mit 124 anderen Menschen aus der besonders schwer betroffenen Stadt Wuhan ausgeflogen worden und dann in eine Kaserne in Germersheim zur Quarantäne gebracht worden. Dort wurde die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesenen.

"Eine Entlassung dieser beiden Personen ist nicht abhängig von der Quarantänemaßnahme in Germersheim", sagte eine Sprecherin des hessischen Sozialministeriums der dpa. "Unterschiedliche Infektionen oder Erkrankungen zeigen individuelle Verläufe, verbunden mit einer spezifischen Krankheits- beziehungsweise Behandlungsdauer."