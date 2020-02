Coronavirus-Patienten in Uniklinik weiter ohne Symptome

Gesundheit - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Die beiden mit dem Coronavirus infizierten Patienten an der Frankfurter Uniklinik sind wohlauf. "Sie haben keine Symptome", sagte der Leiter Gesundheitsamt Frankfurt, René Gottschalk, am Dienstag. "Es geht ihnen sehr gut." Wie lange sie auf der Isolierstation bleiben müssten, könne noch nicht vorhergesagt werden, da es sich um einen neuen Virus handele. Die zwei Patienten müssten virenfrei sein, um die Isolierstation verlassen zu können.

Sie waren gemeinsam mit mehr als 120 weiteren Passagieren am Wochenende mit einem Bundeswehrflugzeug aus der besonders stark vom Virus betroffenen Stadt Wuhan zurückgeholt worden, die als Ursprungsort der Epidemie mit Hunderten Toten und Tausenden Erkrankten in China gilt.

Vier Reisende waren wegen anderer medizinischer Beschwerden in die Frankfurter Uniklinik gebracht worden. Sie sollen noch an diesem Dienstag in die Quarantäne-Einrichtung im rheinland-pfälzischen Germersheim gebracht werden, sagte Gottschalk.