Frankenthal (dpa/lrs) - Die Stadt Frankenthal hat Hinweise auf mehrere möglicherweise strafrechtlich relevante Sachverhalte in der Stadtklinik an die örtliche Staatsanwaltschaft übergeben. Bei einer Untersuchung seien Hinweise auf Abrechnungsbetrug und Untreue gefunden worden, teilte die Kommune mit. Zudem bestehe nach bisherigen Erkenntnissen ein Verdacht auf Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Erhalt von mehreren Ordnern und Bänden. Es gehe um umfangreiches Material, das nun gesichtet werde, sagte ein Justizsprecher am Donnerstag in Frankenthal. Die Behörde prüfe, ob Ermittlungen eingeleitet werden.