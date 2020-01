Flensburg/Kiel (dpa/lno) - In Flensburg heißt es vom kommenden Jahr an "Rauchen verboten" auf den städtischen Spielplätzen. Auch E-Zigaretten sind ab dem 1. Januar 2020 tabu. Die Ratsversammlung hat ein entsprechendes Verbot im Dezember einstimmig beschlossen. "Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen setzen wir damit öffentlich ein Signal für unsere Kinder", hießt es in dem Antrag. Die zugrundeliegende Satzung wurde entsprechend geändert. Andere Kommunen in Schleswig-Holstein - darunter Kiel und Lübeck - haben ebenfalls bereits entsprechende Verbote erlassen. Derweil berät der schleswig-holsteinische Landtag über ein landesweites Rauchverbot auf Spielplätzen. Ende November wurde im Sozialausschuss beschlossen, die kommunalen Landesverbände zu den Gesetzentwürfen schriftlich anzuhören.