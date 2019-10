Essen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Jahr nach der Vereinbarung über die Neueinstellung von Pflegekräften haben die Universitätskliniken in Düsseldorf und Essen die Vorgaben noch nicht erfüllt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Schaffung von je 180 neuen Stellen - 140 in der Pflege und 40 aus anderen Bereichen - zum 31. Oktober 2019 mit den Kliniken vereinbart. Doch von 180 Entlastungsstellen seien erst 124 besetzt, davon 93 im Pflegedienst, erklärte die Uniklinik Düsseldorf und verwies auf den schwierigen Stellenmarkt. Die Essener Klinik berichtete ohne Angaben von Zahlen, die Vorgaben im Bereich Pflege würden weitgehend erfüllt. Im Nicht-Pflegebereich seien von vereinbarten 40 nun 30 besetzt.

Die Gewerkschaft Verdi erklärte, an beiden Unikliniken sei die Bilanz nach einem Jahr durchwachsen. Der vertraglich zugesicherte Aufbau von je 140 Stellen in der Pflege sei bisher nicht umgesetzt worden. "Zum Teil mag das an der angespannten Arbeitsmarktsituation liegen", sagte Verdi-Bundesvorstand Sylvia Bühler der Deutschen Presse-Agentur. Zu einem erheblichen Teil sei aber auch die mangelnde Umsetzung von Entlastungsmaßnahmen Schuld.

Die Beschäftigen hatten im vergangenen Sommer wochenlang für eine Aufstockung des Personals gestreikt, in Essen an fast 40 Tagen, in Düsseldorf an 52 Tagen. "Der Markt für Pflegekräfte ist hierzulande leer gefegt", sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Uniklinik.