Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Thüringer, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, steigt an. 2017 waren es 29 361 Frauen und Männer. Die Todesfälle mit diesem Krankheitsbild stiegen damit um 1049 oder 3,7 Prozent über das Niveau im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Zahlen für 2018 lägen noch nicht vor.

Frauen starben an derartigen Erkrankungen im Durchschnitt im Alter von 81,5 Jahren, Männer mit 74,6 Jahren. Rein rechnerisch würden ihnen jede Stunde 1,3 Thüringer erliegen. Insgesamt gingen in Thüringen 40 Prozent aller Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Beschwerden zurück. Die zweithäufigste Todesursache sei Krebs mit 7029 Fällen, hieß es.