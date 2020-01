Erfurt (dpa/th) - Der Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bei zwei Menschen in Erfurt hat sich nicht bestätigt. Das Thüringer Gesundheitsministerium gab am Freitag Entwarnung. Keine Angaben gab es zunächst zu einem weiteren möglichen Verdachtsfall im Krankenhaus Apolda (Weimarer Land). Es liege noch kein Ergebnis vor, sagte der Geschäftsführer der Klinik, Uwe Koch, am Freitag auf Anfrage.

Am Donnerstag waren zwei Verdachtsfälle aus dem Erfurter Helios-Klinikum bekannt geworden. Dort wurden zwei Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung nach einer China-Reise vorsichtshalber stationär aufgenommen und isoliert. Spezielle Labortests in der Berliner Charité wurden veranlasst. In Apolda hatte sich am Donnerstag ein Mann aus Jena in der Notaufnahme gemeldet, der sich nach einer China-Reise Sorgen machte. Er wurde isoliert, auch hier wurden Proben für einen Labortest an die Charité geschickt. Sowohl in Erfurt als auch Apolda wurde das jeweilige Gesundheitsamt informiert.

Das Ministerium hatte bereits am Donnerstag darauf hingewiesen, dass alle drei Fälle nicht den Kriterien des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) für einen begründeten Verdachtsfall entsprechen. Erst dann müssen Ärzte und Krankenhäuser Fälle an die Gesundheitsämter melden. Solche Kriterien sind eine Erkrankung plus Aufenthalt in einem Risikogebiet oder ein Kontakt zu nachweislich Erkrankten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Das bedeutet, dass die mehr als 190 Mitgliedsländer von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung untereinander koordinieren. Die Einstufung als gesundheitliche Notlage solle vor allem ärmere Länder schützen, betonte das Thüringer Gesundheitsministerium. Auf Thüringen habe sie darüber hinaus derzeit keine weiteren Auswirkungen.