Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Apothekerverband geht bei der diesjährigen Grippeschutzimpfung davon aus, dass sich Lieferengpässe der Vorsaison nicht wiederholen. "Wir haben die Krankenkassen überzeugen können, dass wir schon im Frühjahr vorbestellen konnten", sagte der Vorsitzende Stefan Fink der Deutschen Presse-Agentur. Diese Bestellungen seien derzeit in der Auslieferung oder bereits an den Arztpraxen angekommen. "Das läuft alles ohne Gedöns diesmal." Die Grippeschutzimpfung beginnt in den Arztpraxen derzeit.

In der Grippesaison 2018/19 hatte es deutschlandweit zeitweise massive Lieferengpässe gegeben, von denen auch Thüringen betroffen war. Nach Angaben der Krankenkasse AOKplus wurden letztlich rund 525.000 Dosen an gesetzlich krankenversicherte Thüringer per Impfung verabreicht.