Dresden (dpa) - Das größte und stetig wachsende Typisierungslabor für Stammzellspender in Dresden hat im ehemaligen Gebäude der Bundesbank ein neues Domizil. Wo einst Geld und Gold lagerten, werden täglich bis zu 7000 Proben mit Wangenschleimhautabstrichen neuer Spender aus aller Welt analysiert und gelagert. Je mehr Gewebemerkmale, desto schnellerer und sicherer sei das Matching von Spender und Empfänger, erklärte der Geschäftsführer des DKMS Life Science Lab, Thomas Schäfer, am Mittwoch. Zur effektiven Typisierung würden mit dem sogenannten Next Generation Sequencing modernste biotechnologische Verfahren genutzt und 1,5 Millionen Proben pro Jahr analysiert - zehn Mal so viele wie noch 2012.