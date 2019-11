Dresden (dpa/sn) - Gesundheit am Arbeitsplatz wird den Unternehmen in Sachsen immer wichtiger. "Die Tendenz ist klar zunehmend", sagte der Sprecher der Industrie- und Handelskammer Dresden, Lars Fiehler, bei einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Viele Bewerber für Jobs hätten da hohe Erwartungen, die von den Unternehmen bedient werden müssten. Laut der Barmer Ersatzkasse in Dresden sind Muskel-Skelett-Erkrankungen - meist Rückenbeschwerden - 2018 in Sachsen verglichen mit 2017 je 100 Beschäftigte um 16 gesunken. Zu den im Einzelfall längsten Ausfallzeiten führten jedoch psychische Störungen.