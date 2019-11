Dresden (dpa/sn) - In Sachsen sind seit Beginn der Saison Anfang Oktober 58 Grippe-Fälle registriert worden. Davon wurden 14 Erkrankungen in der vergangenen Woche gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Dresden mit. Die Zahlen bewegten sich trotz eines bundesweiten Anstieges aber auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau, hieß es. Alle 58 Patienten waren den Angaben zufolge nicht geimpft. 13 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.