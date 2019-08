Neumünster (dpa/lno) - Ab Ende 2020 will dass Unternehmen Aphria Deutschland GmbH in Neumünster das erste in Deutschland angebaute medizinische Cannabis ernten. Heute feiert das Unternehmen das Richtfest für den Neubau der Cannabis-Produktionsanlage. Das Investitionsvolumen liegt nach Unternehmensangaben im zweistelligen Millionenbereich. Die Pflanzen sollen in verschiedenen Kammern der mehr als 6000 Quadratmeter großen Indoor-Produktionsanlage einen Schnelldurchlauf absolvieren. Möglich macht dies aufwendige Technik.