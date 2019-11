Hannover/Bremen (dpa/lni) - Heimbewohner in Bremen und Niedersachsen müssen einer Studie zufolge für ihre Pflege mehr aus eigener Tasche zahlen. Der Eigenanteil für die Pflegeleistungen in den beiden Bundesländern erhöhte sich jeweils um mehr als ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr, wie eine Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergab. Während die Kosten in Niedersachsen im vergangenen Jahr noch bei 376 Euro lagen, belaufen sie sich in diesem Jahr auf 487 Euro. Das ist eine Steigerung von knapp 30 Prozent. In Bremen erhöhte sich der Eigenanteil von 438 auf 556 Euro, was knapp 27 Prozent mehr entspricht.

Bundesweit am deutlichsten erhöhte sich der Eigenanteil für die eigentliche Pflege in Mecklenburg-Vorpommern - um 78 Prozent von 292 Euro pro Monat im vergangenen Jahr auf nun 520 Euro. Den geringsten Anstieg mit knapp 9 Prozent auf 915 Euro gab es demnach in Berlin.

Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten trägt. Dazu kommen für Heimbewohner außerdem noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und für Investitionen in den Einrichtungen. Insgesamt ergeben sich im Bundesschnitt derzeit knapp 1900 Euro Zahlungen aus eigener Tasche.

Der starke Anstieg der Eigenanteile für die reine Pflege im Norden und Osten sei auffällig, heißt es in der Analyse, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Allerdings lägen die Zuzahlungen gerade in diesen Ländern trotzdem auf niedrigem Niveau gemessen am Bundesschnitt. Deutschlandweit gab es ein Plus von 17 Prozent auf 693 Euro. Ausgewertet wurden Daten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum 1. Januar 2018 und zum 1. Juli 2019.